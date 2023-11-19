В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты

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В праздничном мероприятии приняли участие: начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев, заместитель начальника Отдела МВД России по Волжскому району майор полиции Дмитрий Левицкий, директор средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» пгт. Смышляевка Ирина Бурцева, знаменная группа из состава юнармейского отряда «Сокол», а также родители кадетов.

Дмитрий Анатольевич, поздравляя ребят, подчеркнул, что быть кадетом юридического класса – почетно и ответственно, это не просто статус, но и важная роль, которую исполняет каждый учащийся класса, независимо от времени и места нахождения. В конце торжественной речи пожелал ребятам успехов в учебе и оптимизма.

Дмитрий Владимирович также присоединился к поздравлениям. Пожелал кадетам успеха в освоении профильных предметов и успешного завершения обучения по выбранному направлению.

В своём напутственном слове директор общеобразовательного учреждения Ирина Владимировна подчеркнула, что посвящение в кадеты учащихся школы не просто праздник, а священный ритуал, значимый и важный как для самих ребят, так и для педагогов и родителей.

В торжественной обстановке 25 учащимся средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» пгт. Смышляевка были вручены сертификаты и значки кадетов юридического класса.

Самым важным и ответственным моментом церемонии стало принятие присяги. Новоиспеченные представители кадетского братства перед лицом товарищей и сотрудников органов внутренних дел произнесли клятву, пообещав с достоинством нести звание кадета, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО