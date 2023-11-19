Я нашел ошибку
Главные новости:
По возможности воздержитесь от использования автотранспорта.
ГИБДД СО: рекомендации в непогоду
В России появится новый сверхзвуковой многофункциональный самолет
Все внимание болельщиков 63 региона приковано к розыгрышу медалей в танцах на льду.
«Волжский пируэт»: Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой лидируют после ритм-танца
В них приняли участие более 100 молодых спортсменов из России и Республики Беларусь в возрасте до 23 лет.
В Самаре в спорткомплексе «Локомотив» прошли Всероссийские соревнования по фехтованию
Самым важным и ответственным моментом церемонии стало принятие присяги.
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
14 голов: сборная Франции по футболу обыграла команду Гибралтара
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.
20 ноября в Самарской области ожидается сильный снег, усиление ветра, метель
Лидия Рогожинская приняла участие в церемонии приведения к Военной присяге новобранцев спортроты ЦСКА
Лидия Рогожинская приняла участие в церемонии приведения к Военной присяге новобранцев спортроты ЦСКА
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.12
0.17
EUR 96.77
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты

19 ноября 2023 15:16
136
Самым важным и ответственным моментом церемонии стало принятие присяги.

В праздничном мероприятии приняли участие: начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев, заместитель начальника Отдела МВД России по Волжскому району майор полиции Дмитрий Левицкий, директор средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» пгт.  Смышляевка Ирина Бурцева, знаменная группа из состава юнармейского отряда «Сокол», а также родители кадетов.

Дмитрий Анатольевич, поздравляя ребят, подчеркнул, что быть кадетом юридического класса – почетно и ответственно, это не просто статус, но и важная роль, которую исполняет каждый учащийся класса, независимо от времени и места нахождения. В конце торжественной речи пожелал ребятам успехов в учебе и оптимизма.

Дмитрий Владимирович также присоединился к поздравлениям. Пожелал кадетам успеха в освоении профильных предметов и успешного завершения обучения по выбранному направлению.

В своём напутственном слове директор общеобразовательного учреждения Ирина Владимировна подчеркнула, что посвящение в кадеты учащихся школы не просто праздник, а священный ритуал, значимый и важный как для самих ребят, так и для педагогов и родителей.

В торжественной обстановке 25 учащимся средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» пгт. Смышляевка были вручены сертификаты и значки кадетов юридического класса.

Самым важным и ответственным моментом церемонии стало принятие присяги. Новоиспеченные представители кадетского братства перед лицом товарищей и сотрудников органов внутренних дел произнесли клятву, пообещав с достоинством нести звание кадета, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году фестиваль посвящается участникам  СВО, героям-землякам.
14 ноября 2023, 14:17
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
В этом году фестиваль посвящается участникам  СВО, героям-землякам. Общество
675
В 2023 в Самаре 839 выпускников удостоены медалями «За особые успехи в учении», из них 82 медалиста получили на ЕГЭ наивысший результат – 100 баллов.
28 июня 2023, 20:55
В Самаре прошло торжественное чествование выпускников-медалистов
В 2023 в Самаре 839 выпускников удостоены медалями «За особые успехи в учении», из них 82 медалиста получили на ЕГЭ наивысший результат – 100 баллов. Образование
4208
Праздники двора и чаепития, открытие спортивных объектов и обучающие семинары для актива МКД помогли организовать активисты федеральных проектов «Школа грамотного потребителя», «Жители МКД» и регионального проекта «Мой дом» партии «Единая Россия».
26 мая 2023, 19:31
Международный день соседей отметили по всей Самарской области
Праздники двора и чаепития, открытие спортивных объектов и обучающие семинары для актива МКД помогли организовать активисты федеральных проектов «Школа... Политика
2573
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
398
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
668
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
2659
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
975
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
668
Весь список