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В ГУ МВД СО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества

13 декабря 2024 19:21
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Началось мероприятие с гимна Российской Федерации, после чего с приветственным словом к присутствующим обратился генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

В Главном Управлении МВД России по Самарской области состоялось мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, в котором приняли участие начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, почетные гости – военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации, командир отделения 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, Герой Российской Федерации младший лейтенант Максим Девятов и кавалер медали «За отвагу» рядовой Александр Вшивцев, а также сотрудники полиции.

Началось мероприятие с гимна Российской Федерации, после чего с приветственным словом к присутствующим обратился генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, отметив, что среди удостоенных высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации есть и сотрудники органов внутренних дел, которые при выполнении служебных обязанностей, действуя в экстремальных ситуациях, проявили настоящие образцы мужества и героизма.

«Многие из них были удостоены этого звания посмертно. Их имена вошли в золотой фонд истории нашего Отечества. Так уж повелось, что в любой борьбе, в любой схватке кто-то должен первым сделать шаг навстречу опасности, принять ответственность на себя, ценой собственной жизни спасти жизнь сослуживцам или подчиненным», - подчеркнул Игорь Геннадьевич.

В формате диалога Максим Девятов и Александр Вшивцев поделились с присутствующими своими историями и боевым опытом, рассказали о своих переживаниях во время боевых действий и отметили, насколько важно передавать свой опыт молодому поколению, чтобы те знали о подвиге старших и гордились своими героями.Завершилось мероприятие награждением гостей и отличившихся сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

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