В ГУ МВД СО подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2023 года

139

Сегодня в ГУ МВД России по Самарской области под председательством начальника Главного управления генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова прошло заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Самарского региона за первое полугодие текущего года. В мероприятии приняли участие члены коллегии, руководители служб и подразделений областного главка, а также начальники территориальных органов внутренних дел региона.

Участники заседания отметили тенденцию к снижению количества совершенных на территории региона преступлений, в том числе снизилось количество зарегистрированных: убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Меньше стало грабежей, разбойных нападений, краж и угонов транспортных средств. Вместе с тем увеличилось количество IT-преступлений, совершенных с использованием сети «Интернет», мобильной связи, расчетных пластиковых карт. Генерал-лейтенант полиции обратил особое внимание на необходимость усиления профилактической работы с населением региона по данным направлениям.

В текущем году полицейскими расследовано почти 12 800 преступлений, в суд направлены уголовные дела по 11591 преступлению. Расследовано 14 преступлений по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Снизилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов и члены коллегии заслушали отчеты ряда руководителей служб и подразделений областного главка территориальных органов внутренних дел. По итогам заседания выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы, а также поставлены соответствующие задачи, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО