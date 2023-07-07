В ГУ МВД России по Самарской области открылась фотовыставка ко Дню семьи, любви и верности

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Главной темой выставки стали традиционные семейные ценности – преданность, верность и любовь.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в фойе первого этажа Главного управления МВД России по Самарской области открылась фотовыставка, основной темой которой, стали традиционные семейные ценности – преданность, верность и любовь.

На работах запечатлены супружеские пары сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел. Фотоработы повествуют об одном из самых важных этапов жизни человека – о семье, служащей опорой, помогающей преодолевать сложности, бороться и побеждать.