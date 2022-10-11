В ГУ МЧС СО подвели итоги конкурса «Лучший государственный инспектор по пожарному надзору»

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В Главном управлении МЧС России по Самарской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений надзорной деятельности и профилактической работы на звание «Лучший государственный инспектор по пожарному надзору».

Комиссией оценивались такие показатели, достигнутые государственным инспектором в служебной деятельности, как профессионализм, качество проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, физическая подготовленность сотрудника, юридическая грамотность.

Наибольшее количество баллов по результатам оценки деятельности набрал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара Александр Денисов.

Александр работает в структуре федерального государственного пожарного надзора с 2012 года. За 10 лет службы прошел путь от инспектора-стажера до старшего инспектора. По его мнению, инспектор должен уметь работать не только с большим количеством нормативных документов, знание которых необходимо каждому специалисту госпожнадзора, но и иметь развитые коммуникативные навыки.

«На мой взгляд, инспектор МЧС России должен обладать необходимой специальной подготовкой, быть исполнительным и ответственным, иметь аналитические способности. Обширные знания различных нормативных документов необходимы при проверке состояния объектов на предмет пожарной безопасности и консультировании граждан по устранению выявленных нарушений. Кроме этого, инспектор пожарного надзора должен уметь располагать к себе людей. Быть, в какой-то мере, психологом. Ведь наша работа предполагает регулярное общение с гражданами. Часто для определения причин пожара приходится задавать вопросы людям, переживающим потерю имущества или близкого человека. В этот период необходимо быть максимально тактичным, чтобы не задеть чувства человека. Еще нужно постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, чтобы качественно и оперативно решать поставленные задачи в служебной деятельности».

Фото: ГУ МЧС СО