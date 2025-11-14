Я нашел ошибку
Главные новости:
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады

14 ноября 2025 18:35
146
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области подвели итоги ежегодной спартакиады. Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах: волейболе, мини-футболе, лыжных гонках, настольном теннисе, плавании, гиревом двоеборье и легкоатлетическом кроссе.

Также прошли состязания в пожарно-спасательном спорте.

Первое место завоевала команда 3 отряда ФПС ГПС из Самары. Спасатели стали лучшими в пяти видах программы и поднялись на высшую ступень пьедестала.

Второе место занял коллектив 7 отряда ФПС ГПС из Сызрани.

Бронзу получили огнеборцы 31 отряда ФПС ГПС из Тольятти.

Четвертое место досталось команде 39 специального управления ФПС МЧС России.

Физическая подготовка важна для спасателей МЧС России. Спорт укрепляет здоровье, помогает справляться со сложными задачами и быть готовыми к любым вызовам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

