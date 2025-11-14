В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады

146

В Главном управлении МЧС России по Самарской области подвели итоги ежегодной спартакиады. Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах: волейболе, мини-футболе, лыжных гонках, настольном теннисе, плавании, гиревом двоеборье и легкоатлетическом кроссе.

Также прошли состязания в пожарно-спасательном спорте.

Первое место завоевала команда 3 отряда ФПС ГПС из Самары. Спасатели стали лучшими в пяти видах программы и поднялись на высшую ступень пьедестала.

Второе место занял коллектив 7 отряда ФПС ГПС из Сызрани.

Бронзу получили огнеборцы 31 отряда ФПС ГПС из Тольятти.

Четвертое место досталось команде 39 специального управления ФПС МЧС России.

Физическая подготовка важна для спасателей МЧС России. Спорт укрепляет здоровье, помогает справляться со сложными задачами и быть готовыми к любым вызовам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО