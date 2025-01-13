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В Госдуму внесен законопроект об уточнении понятия «отпуск»

13 января 2025 09:16
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В Госдуму внесен законопроект об уточнении понятия «отпуск»

В Государственную думу на рассмотрение депутатов внесен законопроект, который должен устранить правовую неопределенность в понятии «отпуск». Соответствующий документ размещен в думской электронной базе, инициативу 9 января внесла Брянская областная дума.

Уточняется, что проект закона «О внесении изменения в ст. 107 Трудового кодекса РФ» поможет устранить неточности понятия «отпуск», о котором идет речь в ст. 107 Трудового кодекса России.

В пояснительной записке авторы проекта указали, что, согласно действующему закону, отпуском называется «наиболее продолжительный вид отдыха». Однако это понятие используется без какой-либо конкретики и пояснений.

«Согласно Трудовому кодексу РФ, в понятие «отпуск» включаются не только отпуск, предоставляемый, собственно, для отдыха, но и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, для ухода за ребенком, отпуск работникам, совмещающим работу с обучением (учебный отпуск)», — говорится в документах.

Брянские депутаты предлагают указать в ст. 107 ТК РФ, что термин «отпуск» относится только к ежегодным оплачиваемым трудовым отпускам, пишут "Известия".

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