В Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

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Певица Алла Пугачева, попросившая Минюст РФ признать ее иноагентом, утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат Госдумы Петр Толстой, сообщает РИА Новости.

Ранее Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

Минюст включил Галкина* в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.

"Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР... И у неё, в отличие от Галкина*, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без ее песен", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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