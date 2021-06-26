В Госдуме призвали оказать адресную помощь людям из группы риска в связи с аномальной жарой

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В регионах необходимо организовать доставку продуктов и лекарств на дом, чтобы пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями не выходили лишний раз на улицу, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«В последние дни во многих регионах России установилась аномально жаркая погода. Наряду с пандемией коронавируса это представляет еще одну угрозу здоровью людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями. Выходить под палящее солнце и зной для многих просто опасно для жизни. Уверен, сейчас крайне важно сделать все, чтобы они по минимуму проводили время на улице. И лишняя нагрузка на систему здравоохранения сейчас тоже не нужна», – сказал лидер партии.

По его словам, в первую очередь силами социальных служб и волонтеров в таких регионах надо организовать доставку продуктов питания и лекарств на дом. В случае, если на это нет ресурсов, нужно компенсировать людям стоимость услуг по доставке этих товаров.

«В каждом субъекте РФ есть фонд на случай чрезвычайных ситуаций. Сейчас в целом ряде регионов сложились именно такие ситуации, которые требуют реакции властей с выделением соответствующих средств, – указал Сергей Миронов. – «Справедливая Россия» в прошлом году предлагала такие меры поддержки во время массовых нокдаунов, и кое-где их не без успеха реализовали. Необходимо сделать все, чтобы убедить людей оставаться дома и не рисковать своим здоровьем».