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В Госдуме предложили наградить Камилу Валиеву, несмотря на четвертое место

17 февраля 2022 22:34
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В четверг в произвольной программе на Играх в Пекине россиянка допустила два падения и не смогла попасть на пьедестал в женском одиночном катании.

Российскую фигуристку Камилу Валиеву необходимо наградить как за медальное выступление, несмотря на четвертое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Валиева стала четвертой в женском одиночном катании. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, серебро завоевала еще одна представительница России Александра Трусова, бронзу - японка Каори Сакамото.

"Эти люди добились того, чего хотели, - сказал Свищев. - Надо разбираться, как же так получилось, что брали в декабре пробу, но вскрыли только перед Олимпиадой. Было беспрецедентное давление на нашу девочку, которая этого не заслужила. Она была лидером, все знали, что она впереди, и произошедшее похоже на спланированную акцию".

"Предлагаем ее материально поощрить и наградить, несмотря на четвертое место в индивидуальных соревнованиях", - добавил парламентарий.

 

Фото:    pixabay

 

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