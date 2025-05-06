В Госдуме объяснили, почему нужно отключать мобильный интернет на время мероприятий

160

Временное отключение мобильного интернета во время масштабных мероприятий — это часть превентивных мер по обеспечению безопасности. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» от «Единой России» Антон Немкин, сообщает iphones.ru со ссылкой на ТАСС.

В условиях гибридной войны, когда средства связи могут использоваться не только для общения, но и как элемент управления в боевых действиях, такие ограничения являются вынужденной, но необходимой мерой. По его мнению, безопасность людей и участников мероприятий важнее удобства в повседневной жизни.

"Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств. Отключение мобильного интернета в таких условиях – это элемент превентивной защиты, направленной на пресечение возможных угроз заранее", — Антон Немкин.

Немкин уточнил, что перебои касаются в первую очередь устройств, использующих исключительно мобильный интернет, и не стоит считать причиной проблем в работе приложений введённые ограничения. При этом пользователи могут воспользоваться Wi-Fi, что снижает общий дискомфорт.

Депутат отметил, что подобные меры не связаны с цензурой или ущемлением прав, а являются временными и направлены исключительно на обеспечение безопасности.

Фото: freepik.com