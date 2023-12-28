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В Главном управлении проведено торжественное собрание в честь Дня спасателя Российской Федерации

28 декабря 2023 21:46
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в Главном управлении проведено торжественное собрание в честь Дня спасателя Российской Федерации

Сегодня в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное собрание по случаю празднования профессионального праздника – День спасателя Российской Федерации, в рамках которого было проведено награждение отличившегося личного состава.

С профессиональным праздником от лица Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил личный состав временно исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников.

Постановлением Губернатора Самарской области почётное звание «Заслуженный спасатель Самарской области» присвоено 2 сотрудникам Главного управления МЧС России по Самарской области и 2 военнослужащим Волжского спасательного центра МЧС России.

Также ряды почётных пожарных пополнили 2 сотрудника Главного управления, ставшие «Заслуженными работниками пожарной охраны Самарской области».

9 сотрудников Главного управления были награждены ведомственными знаками отличия.

Личный состав поздравил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Алексей Степанов, отметив, что личный состав территориального гарнизона Самарской области показывает свою стойкость, сплочённость, мужество и отвагу в решении боевых задач по ликвидации ЧС, выразил особые слова благодарности ветеранам.

Поблагодарил за работу присутствующих Председатель общественной организации ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области Николай Кичайкин, пожелал добра, благополучия и постоянного совершенствования профессиональной подготовки.

Теги: МЧС

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