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В ГД предложили отменить пошлину за заключение брака и увеличить за развод

14 ноября 2023 22:17
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Повышение госпошлины за разводы компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака, документ есть в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Законопроект) предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что законопроектом также предлагается повысить госпошлину за разводы - с 650 рублей до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.

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