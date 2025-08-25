Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете

25 августа 2025 15:18
137
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.

На днях специалисты службы санавиации Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП. Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» для медицинской эвакуации пациентов в тяжёлом состоянии используется воздушный транспорт - санитарный вертолет. 

После лобового столкновения двух машин пострадали несколько человек, в том числе дети. У пострадавших диагностированы различные травмы. В районную больницу для оказания экстренной помощи выезжала мультидисциплинарная бригада областной больницы: детский анестезиолог-реаниматолог и хирург, а также нейрохирург, травматолог и анестезиолог-реаниматолог для взрослых пациентов

«Специалисты выполнили жизненно необходимые операции, - рассказал главный врач областной больницы Сергей Пушкин. - После стабилизации состояния на реанимобилях в сопровождении врачей доставили пациентов в специализированные отделения в Самару для дальнейшего лечения.  Женщину, которая находится в тяжёлом состоянии, эвакуировали на вертолете».

Всего в этом году выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете. 

«На воздушном транспорте в областные больницы региона были доставлены 112 пациентов, включая 12 детей. Всего за 5 лет проведено 568 авиационных эвакуаций, помощь получили более 650 жителей области, среди них свыше 100 детей. Для транспортировки используется специализированный вертолёт «Ансат», оснащённый современным реанимационным оборудованием. Это позволяет оказывать помощь прямо в полёте — проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг жизненно важных функций», - отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.
По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на территории Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина запланировано строительство вертолётной площадки. Завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Развитие первичной медико-санитарной помощи - важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

