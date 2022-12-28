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В Доме ребенка ИК-15 УФСИН СО состоялся предновогодний детский утренник

28 декабря 2022 17:54
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Ребят поздравили Снегурочка, Дед Мороз, Снеговик, Лиса, Снежинки. Роли исполняли мамы детей.

Поздравить ребят с наступающим Новым 2023 годом приехали заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом подполковник внутренней службы Вадим Басиев, заместитель председателя Общественного совета при УФСИН Алексей Колесников и член этой общественной структуры Алла Шахматова.

Гости Дома ребенка стали зрителями утренника для малышей. Их пришли поздравить Снегурочка, Дед Мороз, Снеговик, Лиса, Снежинки. Роли исполняли мамы ребят. В ходе выступления артистов художественной самодеятельности детки водили хоровод возле елки, участвовали в увлекательных играх.

Завершилось мероприятие теплыми поздравлениями, добрыми пожеланиями и словами благодарности всем участникам мероприятия и руководству учреждения. После чего гости вручили новогодние подарки.

Что касается Дома ребенка при ИК-15 УФСИН России по Самарской области, он считается одним из лучших среди аналогичных подразделений ФСИН России.

Возглавляет это учреждение майор внутренней службы Виктор Харьков. Под его началом служит 21 сотрудник. По праву лучшими из них считаются педиатр майор внутренней службы Наталья Яковлева, воспитатель Юлия Каландина и медсестра Светлана Непряхина.

На их попечении находится 27 малышей. С детьми проводится большая воспитательная и культурно-досуговая работа.

Здесь создан и успешно работает кукольный театр, организуются выставки детского рисунка, проводятся развивающие игры.

Впереди у коллектива еще одна славная дата. В 2024 году исполнится 80 лет, как был создан Дом ребенка, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН СО

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