В Доме культуры поселка Фрунзенский Большеглушицкого района прошел благотворительный  концерт

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Музыканты творческого коллектива «Мы из СССР» исполнили хиты прошлых лет, с которыми у многих зрителей связаны тёплые воспоминания, авторские композиции, стихи собственного сочинения.

«Очень тепло встречали каждого участника концертной программы, аплодисменты не смолкали весь вечер, многие подпевали, танцевали. Равнодушных в зале не было, концерт понравился всем, несмотря на разницу в возрасте наших зрителей», - делятся участники коллектива.

На благотворительном концерте было собрано 8350 рублей. Все деньги будут переданы в поддержку СВО.

Фото: минкульт СО