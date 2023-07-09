В домах многодетных семей Сергиевского района установили пожарные извещатели

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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Сергиевский и Исаклинский совместно с представителями администрации провели работу по установке в домах многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, автономные пожарные извещатели (АПИ).

Чаще всего эти приборы устанавливают на потолках жилых помещений. Площадь контроля каждого прибора до 80 кв. метров. При возникновении задымления, пожарный извещатель подаёт мощный звуковой сигнал, способный разбудить и предупредить об опасности даже крепко спящего человека. Ведь по статистике большинство пожаров происходит именно в ночное время, когда человек может получить отравление продуктами горения не успев проснуться. Устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Подача сигнала извещателя автоматически прекращается при устранении источника задымления. Как показывает статистика, такие устройства предупредили уже массу пожаров.

После установки 50 АПИ инспекторы госпожнадзора провели с жильцами инструктаж по их использованию и напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.

Всего в муниципальном районе Сергиевский установлено 293 автономных пожарных извещателя, сообщает облМЧС.