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В детском лагере «Салют-2» прошла интерактивная патриотическая игра «Россия — вперед!»

25 июля 2025 16:38
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Мероприятие стало ярким примером единства поколений, передачи опыта и воспитания новых патриотов России.

В летнем детском лагере «Салют-2» состоялось масштабное патриотическое мероприятие — интерактивная игра «Россия — вперед!». 

В числе организаторов – выпускник первого потока программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентского проекта «Время героев») Матвей Мартемьянов, участники второго потока «Школы» Андрей Растегаев и Владислав Яковлев, а также председатель Самарского отделения международной общественной организации «Союз православных женщин» и инструкторы по БПЛА от Народного предприятия «Буревестник» и Центра начальной военной подготовки «Рокот». 

Программа объединила встречи с ветеранами СВО, уроки мужества и занятия по военно-патриотическому воспитанию, направленные на формирование у подрастающего поколения любви к Родине и готовности к защите Отечества. 
Для участников организовали несколько тематических станций, где дети смогли познакомиться с современными военными технологиями и приобрести практические навыки: 

- Сборка-разборка АК-74 – освоение основ обращения с легендарным автоматом. 
- Современное снаряжение бойцов – примерка бронежилетов, изучение экипировки и вооружения российской армии. 
- FPV-дроны – знакомство с симуляторами для операторов БПЛА и практика управления дронами от первого лица. 
- Тактическая медицина – обучение первой помощи и эвакуации «раненых» с поля боя. 

Завершилось мероприятие зрелищными показательными полетами дронов на футбольном поле. Дети наблюдали за действиями беспилотников через камеру оператора, погружаясь в работу военных специалистов. 

Матвей Мартемьянов отметил важность обучения детей основам работы с дронами, правилам поведения при воздушной тревоге и навыкам первой помощи: «Эти знания могут спасти жизнь, а главное — помогают воспитывать настоящих защитников Отечества». 

Андрей Растегаев поделился впечатлениями от общения с детьми: «Особенно важно было слышать, что у многих ребят отцы сейчас на передовой. Наша задача — поддержать их, дать полезные знания и веру в победу. С такими детьми, с крепким тылом и верой в Бога мы обязательно победим! Россия — вперед!».

Владислав Яковлев, демонстрируя технику пилотирования дронов, обратил внимание на восторг детей: «Фигуры высшего пилотажа и виражи произвели на ребят неизгладимое впечатление — они смотрели открыв рты, с горящими глазами». 

Мероприятие стало ярким примером единства поколений, передачи опыта и воспитания новых патриотов России. Организаторы уверены: подобные проекты укрепляют дух молодежи и формируют осознанное отношение к защите Родины. 

 

Фото: Самарское областное вещательное агентство

Теги: Самара

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