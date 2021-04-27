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В детсадах Самарской области могут вновь включить отопление

27 апреля 2021 10:25
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В детсадах Самарской области могут вновь включить отопление

В ближайшие несколько суток ночами в Самарской области температура воздуха не будет подниматься выше 6 градусов, местами возможны заморозки.

В связи с этим на оперативном совещании в правительстве региона обсудили вопрос включения отопления в детских садах, которые не успевают прогреваться за день.

— Муниципалитеты поторопились с решением о прекращении отопительного сезона, — отметил глава региона Дмитрий Азаров.

На совещании обсудили возможность включения батарей в садах адресно — по заявке от образовательных учреждений, пишет 63.ру.

Отопительный сезон в регионе официально завершился в середине апреля. Тогда в области стояла рекордно жаркая для второго месяца весны погода. Так, к примеру, 14 апреля в Тольятти воздух прогрелся до 23 градусов. Похожую ситуацию фиксировали в городе 26 лет назад, но тогда максимальная температура достигла лишь отметки в 22,1 градуса.

Фото: Pixabay.com

Теги: отопительный сезон отопление

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