В День сотрудника органов внутренних дел самарские полицейские поздравили ветеранов

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Ветеранов сердечно поблагодарили за бесценный опыт, трудолюбие, пожелали им здоровья, благополучия, всего самого наилучшего.

В День сотрудника органов внутренних дел самарские полицейские адресовали самые теплые поздравления с праздником ветеранам, людям, которые, находясь на заслуженном отдыхе, вносят огромный вклад в дело воспитания молодых сотрудников, сохраняют преемственность поколений и являются гарантами сохранения лучших традиций органов внутренних дел.

Так, руководство О МВД России по Волжскому району, председатель Совета ветеранов подполковник милиции в отставке Людмила Королькова, представители Общественного совета при территориальном ОВД, курсанты 12 учебного взвода лицея Государственной службы и правоохранительных органов встретились с ветеранами. Начальник территориального органа полковник полиции Павел Фомин отметил, что ветераны для молодых сотрудников являются примером самоотверженности и готовности всегда прийти на помощь. Павел Алексеевич сердечно поблагодарил за бесценный опыт, трудолюбие, пожелал здоровья, благополучия, всего самого наилучшего. В ответном слове председатель Совета ветеранов при территориальном ОВД подполковник милиции в отставке Людмила Королькова выразила признательность руководству за поддержку ветеранского движения, за теплые слова и внимание. После завершения официальной части мероприятия действующие сотрудники и ветераны еще долго не расходились: старшие товарищи вспоминали о годах службы, делились своим жизненным опытом.

А сотрудники ОМВД России по Елховскому району посетили бывшего начальника территориального органа подполковника милиции в отставке Владимира Александровича Гришина. Майор юстиции Татьяна Лепилова и старший лейтенант полиции Павел Лазарев поблагодарили Владимира Александровича за бесценный опыт, пожелали крепкого здоровья, праздничного настроения, благополучия, твердости духа и успехов в любых начинаниях, а также вручили подарки. Владимир Александрович, в свою очередь, искренне поблагодарил коллег за поздравления и внимание и за чашкой чая вспомнил о годах службы.