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В День семьи, любви и верности в "Единой России" обсудили тренд на многодетность

9 июля 2025 09:50
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В День семьи, любви и верности в "Единой России" обсудили тренд на многодетность
Приёмные и многодетные семьи, семьи участников СВО, партийцы и общественники встретились, чтобы выяснить: иметь много детей – это осознанный выбор или дань моде
 

В Самарской области 2025 год, а также все грядущее десятилетие посвятили многодетным семьям. У региона богатый, во многом уникальный, опыт в сфере семейной политики: «За последние 15 лет количество многодетных семей у нас увеличилось почти в 4 раза. В 2025 году их уже больше 42 тысяч. Мы не должны на этом останавливаться», – отметил секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия», глава региона Вячеслав Федорищев.

Эта мысль не раз прозвучала на круглом столе «Многодетные семьи как тренд современной России», который в Самаре провела сенатор РФ, координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина, заместитель секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности и АПР.

В этом зале собрались люди, для которых семья – это всё, подчеркнула Марина Сидухина: «У нас в общественный совет партпроекта невозможно попасть, если ты не любишь семью, если не делаешь всё для того, чтобы семьи Самарского региона были счастливы.  Я вас всех благодарю от лица всей нашей команды,  что вы в этот праздничный день сегодня здесь с нами».

Председатель общественного совета партпроекта «Крепкая семья»  в Самарской области, спикер Думы г.о. Новокуйбышевск Сергей Лукин поздравил всех присутствующих с Днём семьи, любви и верности и выразил надежду, что проект «Крепкая семья» долгие годы будет направлен на поддержку российских семей, в том числе, и  многодетных. Особо он отметил те социально ориентированные общественные организации, которые работают непосредственно  с социально незащищёнными семьями, направлены на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Многодетные семьи становятся  трендом современной России.  Как показывает практика, именно многодетные принимают самое активное участие в жизни города, в поддержке многодетных семей  и в общественной жизни каждой территории», - подчеркнул Лукин.

В дискуссии приняли участие члены общественного совета партпроекта, представители профильных министерств, общественных организаций и благотворительных фондов, связанных с многодетными, и сами семьи - приёмные, многодетные, семьи защитников Отечества.

«В 2024 году в регионе проживало 38,6 тысячи многодетных семей, сегодня их количество  - более  42 тысяч. Кроме того, количество и качество  мер соцподдержки увеличилось: теперь их 45», - отметили врио министра социальной и демографической политики Оксана Щербицкая.

Пока нет системной поддержки от вуза, общества, государства, не будет и роста демографии, особенно среди молодёжи и студентов, уверены участники круглого стола.

Обсудили, что сдерживает  развитие тренда на многодетность и что необходимо для того, чтобы молодые люди  стремились не только пополнить ряды многодетных, но и вступить в законный брак.

Проректор по учебно-методической работе и качеству образования, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Наталья Кислова поделилась опытом учебного заведения по поддержке студенческих семей и популяризации традиционных семейных ценностей: многодетности, преемственности поколений. Студенческая семья Юлии и Александра рассказала о том, с чем сталкиваются молодожёны и что хотелось бы изменить.

Участники круглого стола подискутировали о том, почему в молодёжной среде так популярен гражданский брак, как в вузе можно бороться со студенческими разводами и почему надо рожать первого ребёнка молодым парам как можно раньше, чтобы стать многодетными.

Многодетная мама и мать участника СВО, директор Самарского областного Центра специального образования Ирина Архангельская рассказала о действующей в регионе на стыке работы трех министерств  системе оказания ранней помощи.

Многодетный папа Дмитрий Квашин, директор Благотворительного фонда им. дважды Героя Социалистического Труда Д.И. Козлова,   недавно получил удостоверение многодетного отца и  поделился опытом его использования. Дмитрий и его семья много путешествуют по России, поэтому он подготовил несколько предложений, которые сделают жизнь многодетных семей, отправившихся в путешествие вместе с детьми,  проще, бюджетнее и  ярче.

По итогам заседания Общественного Совета в течение 10 дней будут сформированы предложения от участников дискуссии, которые лягут в основу работы не только самого партпроекта, но и органов исполнительной власти, общественных организаций и даже Совета Федераций, напомнила сенатор от Самарской области и координатор партпроекта «Крепкая семья» в регионе Марина Сидухина.

Напомним, что  Поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений народной программы Единой России. Эти инициативы развивают и курируют активисты партпроекта  «Крепкая семья».

Отметим, что в этом году 63-ий регион начал реализацию нового национального проекта «Семья», направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей.  

Теги: Единая Россия

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