В день проведения футбольного матча общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме

153

В воскресенье, 24 ноября, в 15.00 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч "Крылья Советов" и "Ахмат".

Для удобства болельщиков будет усилена работа общественного транспорта.

По окончании матча дополнительные трамваи маршрутов №5, 11 и 12 будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы № 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы № 1, 67, которые поедут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и мкрн Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.