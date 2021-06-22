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В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам

22 июня 2021 10:28
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В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам

Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны и труженики тыла!

80 лет назад нацистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась самая кровопролитная в истории человечества война, унесшая жизни почти 27 миллионов наших соотечественников. И сколько бы времени ни прошло, сколько бы поколений ни сменилось, эта страшная дата всегда будет в памяти нашего народа.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто отважно встретил врага на западных рубежах нашей Родины, кто героически сражался на фронтах, отдавая все свои силы для разгрома агрессора, кто стоически переносил беды и лишения в фашистской неволе и на оккупированных территориях, чье детство и юность были опалены войной.

Мужество, несгибаемая воля и патриотизм поколения фронтовиков навсегда останутся для нас, для наших потомков вершиной человеческого духа. И наш долг – знать и помнить о подвиге каждого, кто внес свой вклад в разгром фашизма, отстаивать правду о войне и о той роли, которую сыграл Советский Союз в освобождении Европы, всего мира от коричневой чумы.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за все, что вы сделали для фронта, для нашей Великой Победы. Мы бесконечно благодарны за ваш беззаветный подвиг на фронте, за стахановские вахты в заводских цехах и на колхозных полях, за веру в безграничные силы нашего народа, которая и сегодня вдохновляет нас на защиту Отечества и созидательный труд во имя процветания России.

Слава героям-победителям!

Вечная память павшим!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: 22 июня В центре внимания День памяти и скорби Дмитрий Азаров

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