В день матча с «Ростовом» до стадиона «Солидарность Самара Арена» можно доехать на бесплатных автобусах

161

В день игры с «Ростовом» до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи и из Кошелева можно доехать на бесплатных автобусах. Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршруты:

1. «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 11:40.

Интервал движения: каждые 20 минут.

Отправление последнего автобуса: 12:40.

Остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).

Обращаем внимание, в обратном направлении не следуют!

2. «Ул. Петра Монастырского» (Площадь у фонтана) – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 11:20.

Интервал движения: 20-25 минут.

Отправление последнего автобуса: 13:10.

Остановки: «Ул. Петра Монастырского» (Площадь у фонтана) – «ТЦ МЕГА» (выход №6) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).

После окончания игры шаттлы будут ждать вас у остановки «Стадион Солидарность Самара Арена» (улица Дальняя) и проследуют в обратном направлении, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"