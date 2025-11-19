В день матча с «Ростовом» до стадиона «Солидарность Самара Арена» можно доехать на бесплатных автобусах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В день матча с «Ростовом» до стадиона «Солидарность Самара Арена» можно доехать на бесплатных автобусах

19 ноября 2025 15:13
161
На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут работать волонтёры.

В день игры с «Ростовом» до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи и из Кошелева можно доехать на бесплатных автобусах. Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршруты:

1. «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.
Начало движения: 11:40.
Интервал движения: каждые 20 минут.
Отправление последнего автобуса: 12:40.
Остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).
Обращаем внимание, в обратном направлении не следуют!

2. «Ул. Петра Монастырского» (Площадь у фонтана) – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.
Начало движения: 11:20.
Интервал движения: 20-25 минут.
Отправление последнего автобуса: 13:10.
Остановки: «Ул. Петра Монастырского» (Площадь у фонтана) – «ТЦ МЕГА» (выход №6) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).
После окончания игры шаттлы будут ждать вас у остановки «Стадион Солидарность Самара Арена» (улица Дальняя) и проследуют в обратном направлении, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кирилл Печенин в матче против сборной Дании вышел в стартовом составе сборной Беларуси и провел на поле весь матч.
16 ноября 2025, 14:04
Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин сыграл в матче против сборной Дании
Кирилл Печенин в матче против сборной Дании вышел в стартовом составе сборной Беларуси и провел на поле весь матч. Спорт
1050
Почти семьдесят лет он поддерживает «Крылья Советов».
13 ноября 2025, 20:43
«Крылья Советов» поздравили болельщика команды с 90-летием
Почти семьдесят лет он поддерживает «Крылья Советов». Общество
1293
Игра закончилась со счетом 1:1.
09 ноября 2025, 21:31
Вячеслав Федорищев: "Наша команда дала настоящий бой самому титулованному клубу России"
Игра закончилась со счетом 1:1. Общество
1393
В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
146
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
691
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1245
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
674
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
683
Весь список