В День Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколор

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22 августа с 12:00 до 14:00 на площади Героев 21-й Армии жители и гости Самары смогут получить от добровольцев Самарского Дома молодежи ленты триколора в честь Дня Государственного флага.

Акция стала традиционной и проходит уже 7 раз. Она призвана повысить интерес и уровень знаний об одном из главных праздников современной России, который негласно является символом единения всего народа, силы национального духа и веры в светлое будущее великой страны.

Волонтеры раздадут ленты в 4 точках города. Всего для жителей и гостей города подготовили 4000 лент.

Адресная программа акции, посвященной празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации в Самаре здесь.

Фото: администрация Самары