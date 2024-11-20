В честь Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятие с автолюбителями

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Полицейские напомнили водителям основные правила дорожного движения и об ответственности за их несоблюдение.

В честь Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции Волжского и Кинельского районов совместно с отрядами ЮИД провели мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий и привлечение внимания к проблеме аварийности на дорогах.

В ходе мероприятия, полицейские напомнили автолюбителям основные правила дорожного движения и об ответственности за вождение без прав или в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Представители ЮИД, в свою очередь, подготовили памятных журавлей из бумаги и белые воздушные шарики, которые дарили проезжающим водителям.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что подобные мероприятия помогают не только напомнить о последствиях нарушений ПДД, но и способствуют формированию безопасной среды на дорогах.