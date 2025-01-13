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В Чапаевске сотрудники Госавтоинспекции провели на улицах города широкомасштабную акцию «Внимание! Пешеход!»

13 января 2025 12:56
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в Чапаевске сотрудники Госавтоинспекции провели на улицах города широкомасштабную акцию «Внимание! Пешеход!»

В Самарском регионе сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе, с несовершеннолетними.

Так, в Чапаевске сотрудники Госавтоинспекции провели на улицах города широкомасштабную акцию «Внимание! Пешеход!»

В ходе мероприятия госавтоинспекторы беседовали с водителями транспортных средств и пешеходами, вручали им информационные памятки.

Полицейские напомнили водителям, что при приближении к нерегулируемому переходу необходимо: уступать дорогу пешеходам, соблюдать скоростной режим, не пользоваться во время движения телефоном.

Сотрудники Госавтоинспекции также разъяснили, пешеходам, что переходить дорогу нужно только по переходу и на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться, что переход будет для безопасен, внимательно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств. При движении в тёмное время суток, обязательно пользоваться световозвращающими элементами.

 

В Шенталинском районе сотрудники отделения Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с детьми.

В рамках мероприятия полицейские напомнили малышам о правилах, которые нужно соблюдать при катании на «ватрушках», санках и ледянках и рассказали собравшимся о мерах личной безопасности на дороге в зимний период времени.

В завершение мероприятий сотрудники Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Теги: БДД

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