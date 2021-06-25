В брачный договор чаще верят те, кто никогда не состоял в браке

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В том, что перед созданием семьи нужно подписывать брачный контракт, убеждены 37% россиян. По их мнению, это убережет супругов от несправедливого раздела имущества в случае развода, особенно если просто поделить активы пополам кажется несправедливым или невозможным. Напротив, 29% опрошенных не видят необходимости в брачном договоре, аргументируя свою позицию тем, что семья должна строиться на любви и взаимном уважении, а не на предварительных договоренностях о разделе имущества. Каждый третий россиянин затруднился однозначно определить свое отношение к брачному контракту.



Женщины чаще мужчин считают брачный договор обязательным этапом подготовки к семейной жизни (42% против 35%). При этом тех, кто уверен в пользе этого документа, больше всего среди россиян, никогда не состоявших в официальном браке (46%).



Судя по опросу SuperJob, главной причиной, по которым люди заключают брачный договор, 4 из 10 россиян считают желание строить цивилизованные семейные отношения. Каждый пятый (19%) уверен, что так поступают те, кто не уверен в своем партнере. Еще 18% убеждены, что супруги, подписывающие брачный договор, строят свои отношения на материальной выгоде. А с точки зрения 5% опрошенных, они лишь следуют западной моде.



В том, что брачный контракт — это один из инструментов выстраивания цивилизованных отношений, чаще всего убеждена молодежь до 24 лет (среди них такое мнение разделяет практически каждый второй — 49%), женщины и те, кто никогда не состоял в официальном браке (по 47%). Мужчины гораздо чаще женщин считают, что брачный контракт заключают люди, которые основывают отношения на материальной выгоде (21% против 12%).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 344

Время проведения: 17—22 июня 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов