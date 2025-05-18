В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»

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Сотрудники отдела МВД «Борский» совместно с учениками и директором школы №2, с представителями организаций приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Участники высадили саженцы хвойных пород на территории, прилегающей к отделу полиции. Данное мероприятие ежегодно объединяет тысячи человек по всей стране.



Своими руками жители в каждом регионе страны создают живые памятники героям, которые боролись за нашу свободу. Каждое посаженное дерево – это память о тех, кто защищал и защищает нашу страну, связь времен, позволяющая молодому поколению помнить о каждом, кто проявил мужество, героизм, самопожертвование, верность долгу, отстаивая право на мирную свободную и счастливую жизнь своей Родины в годы Великой Отечественной войны.



В завершение мероприятия участники подчеркнули, что высаженные саженцы будут расти и крепнуть долгие годы и напоминать жителям села Борское о героически погибших солдатах, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО