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В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»

18 мая 2025 15:45
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Участники высадили саженцы хвойных пород на территории, прилегающей к отделу полиции.

Сотрудники отдела МВД «Борский» совместно с учениками и директором школы №2, с представителями организаций приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Участники высадили саженцы хвойных пород на территории, прилегающей к отделу полиции. Данное мероприятие ежегодно объединяет тысячи человек по всей стране.

Своими руками жители в каждом регионе страны создают живые памятники героям, которые боролись за нашу свободу. Каждое посаженное дерево – это память о тех, кто защищал и защищает нашу страну, связь времен, позволяющая молодому поколению помнить о каждом, кто проявил мужество, героизм, самопожертвование, верность долгу, отстаивая право на мирную свободную и счастливую жизнь своей Родины в годы Великой Отечественной войны.

В завершение мероприятия участники подчеркнули, что высаженные саженцы будут расти и крепнуть долгие годы и напоминать жителям села Борское о героически погибших солдатах, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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