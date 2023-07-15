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В Богатовском районе назначен новый руководитель следственного отдела

15 июля 2023 15:57
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Им стал подполковник юстиции Замалетдинов Руслан Раисович.

Приказом Следственного комитета Российской Федерации руководителем Богатовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области назначен подполковник юстиции Замалетдинов Руслан Раисович.

Замалетдинов Р.Р. поступил на службу в органы Следственного комитета Российской Федерации в 2019 и назначен на должность старшего следователя Богатовского межрайонного следственного отдела. С 2021 года по настоящее время замещал должность заместителя руководителя Богатовского межрайонного следственного отдела следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР СО

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