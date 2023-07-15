В Богатовском районе назначен новый руководитель следственного отдела

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Приказом Следственного комитета Российской Федерации руководителем Богатовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области назначен подполковник юстиции Замалетдинов Руслан Раисович.

Замалетдинов Р.Р. поступил на службу в органы Следственного комитета Российской Федерации в 2019 и назначен на должность старшего следователя Богатовского межрайонного следственного отдела. С 2021 года по настоящее время замещал должность заместителя руководителя Богатовского межрайонного следственного отдела следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО