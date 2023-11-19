В ближайшие дни в ряде регионов России ожидается резкое похолодание

153

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС в воскресенье, 19 ноября.

«В нескольких регионах прогнозируются отклонения от нормы на семь и более градусов в течение нескольких дней — волны холода», — отметил Вильфанд.

Так, по его словам, в промежуток с 19 по 22 ноября в Ненецком автономном округе температура может достигать –25 градусов, что на 7–9 градусов ниже нормы.

«Очень холодная погода будет и в Мурманской области — температура на 9–12 градусов ниже нормы. Это значит, что морозы там будут до –22 градусов. В Карелии будет на 7–10 градусов ниже нормы — морозы до –16 градусов. В Коми ожидаются морозы до –26…–29 градусов, и это на 9–11 градусов ниже нормы», — объяснил синоптик.

Кроме того, Вильфанд предупредил, что холоднее станет и в других регионах. Так, температура в Красноярском крае 20 ноября составит –15 градусов. Еще более сильные морозы нагрянут в Хакасию и Якутию — к середине недели столбики термометров опустятся до –30 и –40 градусов соответственно, пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана