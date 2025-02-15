В «Библиотеках Тольятти» дан старт межрегиональному конкурсу чтецов «По фронтовым дорогам с Василием Тёркиным»

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В «Библиотеках Тольятти» дан старт новому сезону межрегионального конкурса чтецов «По фронтовым дорогам с Василием Теркиным», который проводится в 8 раз.

Одна из важнейших проблем современной России – проблема возрождения и развития патриотизма, как главной и неотъемлемой части общенациональной идеи, основы возрождения духовно-нравственных устоев российского общества. Именно эту задачу и призваны решить организаторы VIII поэтического конкурса ─ Самарская областная общественная организация «Военно-исторический клуб «Патриоты» и МБУК «Библиотеки Тольятти».

Конкурс посвящен 80-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Специальной военной операции, творчеству поэтов-фронтовиков, а также поэтов-современников, воспевающих подвиг, силу духа и храбрость советского, русского и российского солдата. Проводится в рамках Года защитника Отечества, объявленного в 2025 году в РФ, и в рамках программы МБУК «Библиотеки Тольятти» «Победа в сердцах поколений».

Количество участников поэтического состязания растет с каждым годом. В 2024 году конкурс собрал более двухсот участников, в том числе чтецов из Донецкой и Луганской республик, Смоленской области.

Каждая строчка исполняемых стихов будет посвящена воинам Великой Победы 1945 года, а также мобилизованным, добровольцам, которые сегодня в военных условиях стоят на передовой, защищая нашу жизнь, мир и каждым днём приближают Победу для себя, семьи и страны, «… ради жизни на земле»!

Участникам конкурса предлагается прочесть отрывок из поэтического наследия Александра Трифоновича Твардовского и его великой книги про бойца «Василий Теркин» или же стихи поэтов-участников Великой Отечественной войны, современных поэтов, чье творчество посвящено истории Великой Отечественной войны и истории Специальной военной операции России.

Конкурс проводится в оффлайн и онлайн-режимах. В этом году организаторы конкурса вносят коррективы: в онлайн-режиме могут принять участие дети и подростки, не проживающие на территории г. Тольятти (жители других городов Самарской области, других регионов Российской Федерации) и участники с ограниченными возможностями здоровья, имеющие проблемы с передвижением. Все остальные принимают участие в режиме оффлайн.

Поэтическое состязание проводится с 20 февраля по 23 апреля 2025 г в двух возрастных номинациях: 10-14 лет, 15-18 лет (включительно)

Торжественное открытие конкурса состоится 20 февраля в 14:30 в модельной центральной библиотеке им. В.Н.Татищева (бульвар Ленина, 10).

Подведение итогов, награждение и концерт лауреатов VIII конкурса планируется планируется 23 апреля 2025г., в 14:00, в модельной центральной библиотеке им. В.Н. Татищева.

Приглашаются к участию в конкурсе молодые россияне, любители и знатоки отечественной словесности и доблестной истории нашей страны!

Справки по телефону: (8482) 26-01-17

Фото: минкульт СО