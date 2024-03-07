В автобусах Самары проводится праздничная акция, посвященная 8 Марта

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Накануне Международного женского дня праздничное настроение дарит транспортное предприятие «Самара Авто Газ». На наиболее востребованных маршрутах сотрудники предприятия вручают пассажирам-женщинам цветы, а также транспортные карты от ООО «Объединенная транспортная карта».

«Мы выбрали самые популярные среди жителей города маршруты, на которых курсируют в основном автобусы №№ 47 , 67, 34, 37 и 23. Очень хотим подарить прекрасной половине человечества немного тепла и улыбок», – поделилась Анна Замыцкая, представитель транспортного предприятия «Самара Авто Газ», выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам.

Праздничная акция пройдет в течение двух дней: сегодня и 8 марта.

Анна Замыцкая также рассказала, что в транспортном предприятии 7 женщин работают водителями автобусов:

«Мужчины удивляются, когда встречают их на дороге. Ими у нас искренне восхищаются, пассажиры часто передают им привет в социальных сетях. Это приятно. Конечно, хрупкая женщина за рулем огромной машины – редкость».

Фото: pxhere.com