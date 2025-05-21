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В аэропорту Самары общественники и транспортные полицейские разъясняли изменения в миграционном законодательстве

21 мая 2025 16:53
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Сотрудники полиции в рабочем порядке проводили проверку документов, удостоверяющих личность иностранных гражданин и лиц без гражданства, которые находились в здании аэровокзального комплекса

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Самары Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и представитель Общественного совета при линейном управлении Алексей Викторович Салтанов провели профилактическое мероприятие. 

Сотрудники полиции в рабочем порядке проводили проверку документов, удостоверяющих личность иностранных гражданин и лиц без гражданства, которые находились в здании аэровокзального комплекса. Кроме этого проверялось наличие необходимых документов, подтверждающих законность нахождения данных лиц на территории России. 

В свою очередь Алексей Викторович обращал особое внимание гостей нашей страны на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации, а также уважительное отношения к истории, правилам и традициям жителей нашей страны.

Алексей Салтанов напомнил, что в миграционном законодательстве произошли изменения. Так, Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» дополнился положениями, вводящими правовой режим высылки, который применяется в отношении иностранных граждан, не имеющих права законно находиться в Российской Федерации. Кроме этого Федеральным законом уменьшился срок временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, находящихся в безвизовом порядке, со 180 до 90 суток в течение года.

В ходе мероприятия был выявлен гражданин одной из стран ближнего зарубежья с нарушением миграционного законодательства. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

Теги: Самара

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