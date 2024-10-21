В 2024 году Отделение СФР СО оплатило родителям детей с инвалидностью более 54 тысяч дополнительных выходных дней

182

В 2024 году Отделение СФР по Самарской области оплатило родителям детей с инвалидностью 54677 дополнительных выходных дней на общую сумму свыше 255 миллионов рублей.

Трудоустроенные родители, опекуны или же попечители ребенка с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплачиваются такие дни в размере среднего заработка, взять их можно подряд или в разные даты в течение месяца. Кроме того, начиная с 2023 года, дополнительные выходные дни можно «копить», а потом использовать их в качестве дополнительного отпуска в течение 24 дней.

«Если мама уже находится в отпуске по уходу за ребенком и не работает, отец может взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Если оба родителя работают, дополнительные дни отпуска по уходу за ребенком с инвалидностью могут быть поделены между ними по их усмотрению», — уточнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Чтобы оформить дополнительные выходные по уходу за детьми с инвалидностью, необходимо обратиться с заявлением к своему работодателю. Отделение СФР по Самарской области напоминает, что дни по уходу за ребенком с инвалидностью, неиспользованные в текущем календарном году, не суммируются и на следующий год не переносятся.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.