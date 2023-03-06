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В 2023 году в Самаре продолжают работать выездные пункты МФЦ по предоставлению услуг гражданам по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе ЕСИА (доступ в личный кабинет на портале Госуслуг), а также по эффективному обращению ресурсами и возможностями портала «Госуслуги».

Специалисты МФЦ оказывают консультационные услуги на базе территориальных ресурсных центров, функционирующих в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». Такие ресурсные центры работают во всех внутригородских районах Самары.

Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах "Мой дом" марте-июне 2023 года доступен по ссылке: https://samadm.ru/media/news/42104/