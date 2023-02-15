Уже завтра в Самарской области стартует «марафон» консультаций для получателей услуг Росреестра на региональных площадках МФЦ.
В период с 16 по 20 февраля 2023 года на территории региона сотрудники самарского Росреестра окажут очную бесплатную юридическую помощь по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость.
«Повышение качества оказания услуг Росреестра и их доступность является приоритетом в деятельности Управления Росреестра по Самарской области. Поэтому «марафон» консультаций заявителей в офисах МФЦ – это прекрасная возможность для граждан оперативно получить помощь по вопросам, связанным с подачей документов на государственную регистрацию прав, чтобы предупредить приостановление учетно-регистрационных действий», – говорит Татьяна Титова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области.
Обратиться за правовой помощью может любой желающий без предварительной записи. С собой рекомендуем принести все имеющиеся документы.
Консультирование будет проходить в определенное время на площадках МФЦ по следующим адресам:
|
МФЦ
|
Адрес МФЦ
|
Дата и время
|
МФЦ г.о. Самара
|
Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А
|
17 февраля 14.00-16.00
|
МФЦ м.р. Волжский
|
Самара, ул.Дыбенко, 12 В
|
17 февраля 14.00-16.00
|
МФЦ г.о. Тольятти
|
Самарская область, г. Тольятти, ул.Мира, 84
|
16 февраля 10.00-12.00
|
МФЦ м.р. Ставропольский
|
Самарская область, г. Тольятти, ул.Карла Маркса, 33Б
|
17 февраля 10.00-12.00
|
МФЦ г.о. Жигулёвск
|
Самарская область, г. Жигулёвск,
ул.Комсомольская, 31, строение 4
|
17 февраля 09.00-11.00
|
МФЦ г.о. Новокуйбышевск
|
Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, 23А
|
16 февраля 08.00-10.00
|
МФЦ г.о. Отрадный
|
Самарская область, г. Отрадный, ул.Ленинградская, 26,
|
16 февраля 13.00-15.00
|
МФЦ г.о. Чапаевск
|
Самарская область, г.Чапаевск, ул.Пролетарская, 5а
|
17 февраля 15.00-17.00
|
МФЦ м.р. Безенчукский
|
Самарская область, пгт. Безенчук, ул.Нефтяников, 11
|
16 февраля 10.00-12.00
|
МФЦ м.р. Богатовский
|
Самарская область, с.Богатое, ул.Чапаева, 14,
|
16 февраля 15.00-17.00
|
МФЦ м.р. Большечерниговский
|
Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Советская, 85
|
17 февраля 08.00-10.00
|
МФЦ м.р. Борский
|
Самарская область, с. Борское, ул.Ленинградская, 39
|
17 февраля 13.00-15.00
|
МФЦ м.р. Кинельский
|
Самарская область, г. Кинель, ул.Ленина, 36
|
20 февраля 08.00-10.00
|
МФЦ м.р. Кошкинский
|
Самарская область, с. Кошки, ул.Советская, 4 А
|
20 февраля 10.00-12.00
|
МФЦ м.р. Красноярский
|
Самарская область, с. Красный Яр, ул.Тополиная, 5
|
20 февраля 13.00-15.00
|
МФЦ м.р. Нефтегорский
|
Самарская область, г. Нефтегорск, ул.Зеленая, 1
|
20 февраля 15.00-17.00
|
МФЦ м.р. Похвистневский
|
Самарская область, г. Похвистнево, ул.Лермонтова, 2а
|
16 февраля 08.00-10.00
|
МФЦ м.р. Сергиевский
|
Самарская область, с. Сергиевск, ул.Ленина, 15А
|
16 февраля 10.00-12.00
|
МФЦ м.р. Сызранский
|
Самарская область, Сызранский район, пос. Варламово, ул.Кооперативная, 16а
|
16 февраля 13.00-15.00
|
МФЦ м.р. Шигонский
|
Самарская область, с. Шигоны, ул.Советская, 165 А
|
20 февраля 15.00-17.00