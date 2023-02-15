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Уже завтра в Самарской области стартует «марафон» консультаций для получателей услуг Росреестра

15 февраля 2023 13:59
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Уже завтра в Самарской области стартует «марафон» консультаций для получателей услуг Росреестра

Уже завтра в Самарской области стартует «марафон» консультаций для получателей услуг Росреестра на региональных площадках МФЦ.

В период с 16 по 20 февраля 2023 года на территории региона сотрудники самарского Росреестра окажут очную бесплатную юридическую помощь по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость.

 «Повышение качества оказания услуг Росреестра и их доступность является приоритетом в деятельности Управления Росреестра по Самарской области. Поэтому «марафон» консультаций заявителей в офисах МФЦ это прекрасная возможность для граждан оперативно получить помощь по вопросам, связанным с подачей документов на государственную регистрацию прав, чтобы предупредить приостановление учетно-регистрационных действий», – говорит Татьяна Титова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области.

Обратиться за правовой помощью может любой желающий без предварительной записи. С собой рекомендуем принести все имеющиеся документы.

Консультирование будет проходить в определенное время на площадках МФЦ по следующим адресам:

 

 

МФЦ

Адрес МФЦ

Дата и время

МФЦ г.о. Самара

Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А

17 февраля 14.00-16.00

МФЦ м.р. Волжский

Самара, ул.Дыбенко, 12 В

17 февраля 14.00-16.00

МФЦ г.о. Тольятти

Самарская область, г. Тольятти, ул.Мира, 84

16 февраля 10.00-12.00

МФЦ м.р. Ставропольский

Самарская область, г. Тольятти, ул.Карла Маркса, 33Б

17 февраля 10.00-12.00

МФЦ г.о. Жигулёвск

Самарская область, г. Жигулёвск,

ул.Комсомольская, 31, строение 4

17 февраля 09.00-11.00

МФЦ г.о. Новокуйбышевск

Самарская область, г.Новокуйбышевск,                                                                                     ул.Свердлова, 23А 

16 февраля 08.00-10.00

 

МФЦ г.о. Отрадный

Самарская область, г. Отрадный, ул.Ленинградская, 26,

16 февраля 13.00-15.00

МФЦ г.о. Чапаевск

Самарская область, г.Чапаевск, ул.Пролетарская, 5а

17 февраля 15.00-17.00

МФЦ м.р. Безенчукский

Самарская область, пгт. Безенчук, ул.Нефтяников, 11

16 февраля 10.00-12.00

МФЦ м.р. Богатовский

Самарская область, с.Богатое,                   ул.Чапаева, 14,

16 февраля 15.00-17.00

МФЦ м.р. Большечерниговский

Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Советская, 85

17 февраля 08.00-10.00

МФЦ м.р. Борский

Самарская область, с. Борское, ул.Ленинградская, 39

17 февраля 13.00-15.00

МФЦ м.р. Кинельский

Самарская область, г. Кинель, ул.Ленина, 36

20 февраля 08.00-10.00

МФЦ м.р. Кошкинский

Самарская область, с. Кошки,         ул.Советская, 4 А

20 февраля 10.00-12.00

МФЦ м.р. Красноярский

Самарская область, с. Красный Яр, ул.Тополиная, 5

20 февраля 13.00-15.00

МФЦ м.р. Нефтегорский

Самарская область, г. Нефтегорск, ул.Зеленая, 1  

20 февраля 15.00-17.00

МФЦ м.р. Похвистневский

Самарская область, г. Похвистнево, ул.Лермонтова, 2а

16 февраля 08.00-10.00

МФЦ м.р. Сергиевский

Самарская область, с. Сергиевск, ул.Ленина, 15А

16 февраля 10.00-12.00

МФЦ м.р. Сызранский

Самарская область, Сызранский район, пос. Варламово, ул.Кооперативная, 16а

16 февраля 13.00-15.00

МФЦ м.р. Шигонский

Самарская область, с. Шигоны, ул.Советская, 165 А 

20 февраля 15.00-17.00

Управление Росреестра по Самарской области

Теги: Акценты

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