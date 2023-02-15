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Уже завтра в Самарской области стартует «марафон» консультаций для получателей услуг Росреестра на региональных площадках МФЦ.

В период с 16 по 20 февраля 2023 года на территории региона сотрудники самарского Росреестра окажут очную бесплатную юридическую помощь по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость.

«Повышение качества оказания услуг Росреестра и их доступность является приоритетом в деятельности Управления Росреестра по Самарской области. Поэтому «марафон» консультаций заявителей в офисах МФЦ – это прекрасная возможность для граждан оперативно получить помощь по вопросам, связанным с подачей документов на государственную регистрацию прав, чтобы предупредить приостановление учетно-регистрационных действий», – говорит Татьяна Титова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области.

Обратиться за правовой помощью может любой желающий без предварительной записи. С собой рекомендуем принести все имеющиеся документы.

Консультирование будет проходить в определенное время на площадках МФЦ по следующим адресам:

МФЦ Адрес МФЦ Дата и время МФЦ г.о. Самара Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А 17 февраля 14.00-16.00 МФЦ м.р. Волжский Самара, ул.Дыбенко, 12 В 17 февраля 14.00-16.00 МФЦ г.о. Тольятти Самарская область, г. Тольятти, ул.Мира, 84 16 февраля 10.00-12.00 МФЦ м.р. Ставропольский Самарская область, г. Тольятти, ул.Карла Маркса, 33Б 17 февраля 10.00-12.00 МФЦ г.о. Жигулёвск Самарская область, г. Жигулёвск, ул.Комсомольская, 31, строение 4 17 февраля 09.00-11.00 МФЦ г.о. Новокуйбышевск Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, 23А 16 февраля 08.00-10.00 МФЦ г.о. Отрадный Самарская область, г. Отрадный, ул.Ленинградская, 26, 16 февраля 13.00-15.00 МФЦ г.о. Чапаевск Самарская область, г.Чапаевск, ул.Пролетарская, 5а 17 февраля 15.00-17.00 МФЦ м.р. Безенчукский Самарская область, пгт. Безенчук, ул.Нефтяников, 11 16 февраля 10.00-12.00 МФЦ м.р. Богатовский Самарская область, с.Богатое, ул.Чапаева, 14, 16 февраля 15.00-17.00 МФЦ м.р. Большечерниговский Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Советская, 85 17 февраля 08.00-10.00 МФЦ м.р. Борский Самарская область, с. Борское, ул.Ленинградская, 39 17 февраля 13.00-15.00 МФЦ м.р. Кинельский Самарская область, г. Кинель, ул.Ленина, 36 20 февраля 08.00-10.00 МФЦ м.р. Кошкинский Самарская область, с. Кошки, ул.Советская, 4 А 20 февраля 10.00-12.00 МФЦ м.р. Красноярский Самарская область, с. Красный Яр, ул.Тополиная, 5 20 февраля 13.00-15.00 МФЦ м.р. Нефтегорский Самарская область, г. Нефтегорск, ул.Зеленая, 1 20 февраля 15.00-17.00 МФЦ м.р. Похвистневский Самарская область, г. Похвистнево, ул.Лермонтова, 2а 16 февраля 08.00-10.00 МФЦ м.р. Сергиевский Самарская область, с. Сергиевск, ул.Ленина, 15А 16 февраля 10.00-12.00 МФЦ м.р. Сызранский Самарская область, Сызранский район, пос. Варламово, ул.Кооперативная, 16а 16 февраля 13.00-15.00 МФЦ м.р. Шигонский Самарская область, с. Шигоны, ул.Советская, 165 А 20 февраля 15.00-17.00

Управление Росреестра по Самарской области