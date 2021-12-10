Утром 10 декабря Самару сковали пробки

56

В пятницу утром, 10 декабря, некоторые улицы и проспекты Самары окрасились в темно-красный цвет. По данным Яндекс.Карты на 7:50, пробки оценивались в 5 баллов.

Самыми затрудненными участками оказались:

Московское шоссе, от Ново-Вокзальной до улицы Авроры,

Улица Советской Армии, от 8-ой Радиальной до Московского шоссе,

Революционная, от Гаражной до Маломосковской,

Ново-Вокзальная, от Фадеева до Ново-Садовой и обратно,

Проспект Масленникова, от Скляренко до Ново-Садовой,

Улица Авроры, от улицы Антонова-Овсеенко до Московского шоссе

Улица Шверника, от Солнечной до Ново-Садовой,

Дорога между 5 просекой и улицей Советской Армии (у МТЛ Арены),

Улица Стара Загора, от улицы 22 Партсъезда до улицы Советской Армии

Заводское шоссе, от Кабельной до Проезда Мальцева,

Улица Белорусская до Народной,

Улица Обувная до Народной.

Напомним, в Самаре валидаторы установят на автобусах муниципальных маршрутов. Благодаря этому будет контролироваться оплата проезда пассажиров в общественном транспорте, сообщает ГТРК Самара.