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Утром 10 декабря Самару сковали пробки

10 декабря 2021 09:24
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Утром 10 декабря Самару сковали пробки

В пятницу утром, 10 декабря, некоторые улицы и проспекты Самары окрасились в темно-красный цвет.  По данным Яндекс.Карты на 7:50, пробки оценивались в 5 баллов. 

Самыми затрудненными участками оказались:

  • Московское шоссе, от Ново-Вокзальной до улицы Авроры,
  • Улица Советской Армии, от 8-ой Радиальной до Московского шоссе,
  • Революционная, от Гаражной до Маломосковской,
  • Ново-Вокзальная, от Фадеева до Ново-Садовой и обратно,
  • Проспект Масленникова, от Скляренко до Ново-Садовой,
  • Улица Авроры, от улицы Антонова-Овсеенко до Московского шоссе
  • Улица Шверника, от Солнечной до Ново-Садовой,
  • Дорога между 5 просекой и улицей Советской Армии (у МТЛ Арены),
  • Улица Стара Загора, от улицы 22 Партсъезда до улицы Советской Армии
  • Заводское шоссе, от Кабельной до Проезда Мальцева,
  • Улица Белорусская до Народной,
  • Улица Обувная до Народной.

Напомним, в Самаре валидаторы установят на автобусах муниципальных маршрутов. Благодаря этому будет контролироваться оплата проезда пассажиров в общественном транспорте, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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