Утром 10 декабря Самару сковали пробки

В пятницу утром, 10 декабря, некоторые улицы и проспекты Самары окрасились в темно-красный цвет. По данным Яндекс.Карты на 7:50, пробки оценивались в 5 баллов.
Самыми затрудненными участками оказались:
- Московское шоссе, от Ново-Вокзальной до улицы Авроры,
- Улица Советской Армии, от 8-ой Радиальной до Московского шоссе,
- Революционная, от Гаражной до Маломосковской,
- Ново-Вокзальная, от Фадеева до Ново-Садовой и обратно,
- Проспект Масленникова, от Скляренко до Ново-Садовой,
- Улица Авроры, от улицы Антонова-Овсеенко до Московского шоссе
- Улица Шверника, от Солнечной до Ново-Садовой,
- Дорога между 5 просекой и улицей Советской Армии (у МТЛ Арены),
- Улица Стара Загора, от улицы 22 Партсъезда до улицы Советской Армии
- Заводское шоссе, от Кабельной до Проезда Мальцева,
- Улица Белорусская до Народной,
- Улица Обувная до Народной.
Напомним, в Самаре валидаторы установят на автобусах муниципальных маршрутов. Благодаря этому будет контролироваться оплата проезда пассажиров в общественном транспорте, сообщает ГТРК Самара.