Устроить себе полноценный отпуск в первой декаде мая намерен каждый восьмой работающий самарец

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Взять отпуск между майскими праздниками, чтобы с учетом выходных получить полноценные длинные каникулы, в этом году собираются 12% работающих самарцев. Чаще всего о таких планах сообщают респонденты с доходом выше среднего. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В этом году на Праздник весны и труда горожане будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а на День Победы — с 6 по 9 мая. Рабочая неделя между майскими праздниками продлится 4 дня — это время традиционно считается периодом сниженной деловой активности. Взять отпуск на этот период, чтобы с учетом выходных дней получить полноценные длинные каникулы, собираются 12% самарцев. У 72% таких планов нет, а 7% работают по сменному графику. Еще 9% не определились, как провести начало мая.



Брать отпуск между майскими праздниками чаще планируют респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб.: среди них такие намерения есть у 13%, тогда как среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. — только у 7%. Мужчины чаще женщин устраивают себе полноценные каникулы в первой декаде мая (16% против 9%).



Время проведения: 10—20 апреля 2023 года