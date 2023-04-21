Я нашел ошибку
Главные новости:
Самозанятый владелец фирмы-однодневки в Самаре предстанет перед судом
Самозанятый владелец фирмы-однодневки в Самаре предстанет перед судом
У виновника ДТП в Тольятти арестовали авто в счет оплаты ущерба
У виновника ДТП в Тольятти арестовали авто в счет оплаты ущерба
Самарский театр оперы и балета активно готовится к премьерному показу балета Александра Глазунова «Раймонда»
Самарский театр оперы и балета активно готовится к премьерному показу балета Александра Глазунова «Раймонда»
Устроить себе полноценный отпуск в первой декаде мая намерен каждый восьмой работающий самарец
Устроить себе полноценный отпуск в первой декаде мая намерен каждый восьмой работающий самарец
Самарский школьник перевел мошенникам более 150 тыс.рублей за онлайн-игру
Самарский школьник перевел мошенникам более 150 тыс.рублей за онлайн-игру
Самарская область - в топ-10 месте в Приволжском ФО по заполняемости санаториев
Самарская область - в топ-10 месте в Приволжском ФО по заполняемости санаториев
Немецкая делегация привезет в Крым помощь для населения новых регионов
Самарскую область в программе «Послы гостеприимства» в 2023 году будут представлять яркие участники проекта «Мастера гостеприимства» – Нина Туринцева и Ольга Лодочникова.
В Самарской области выбраны послы гостеприимства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.62
-0.03
EUR 89.46
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн открыли бюст заслуженного врача России Олега Яковлева
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Устроить себе полноценный отпуск в первой декаде мая намерен каждый восьмой работающий самарец

21 апреля 2023 09:37
58
Устроить себе полноценный отпуск в первой декаде мая намерен каждый восьмой работающий самарец

Взять отпуск между майскими праздниками, чтобы с учетом выходных получить полноценные длинные каникулы, в этом году собираются 12% работающих самарцев. Чаще всего о таких планах сообщают респонденты с доходом выше среднего. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В этом году на Праздник весны и труда горожане будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а на День Победы — с 6 по 9 мая. Рабочая неделя между майскими праздниками продлится 4 дня — это время традиционно считается периодом сниженной деловой активности. Взять отпуск на этот период, чтобы с учетом выходных дней получить полноценные длинные каникулы, собираются 12% самарцев. У 72% таких планов нет, а 7% работают по сменному графику. Еще 9% не определились, как провести начало мая.

Брать отпуск между майскими праздниками чаще планируют респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб.: среди них такие намерения есть у 13%, тогда как среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. — только у 7%. Мужчины чаще женщин устраивают себе полноценные каникулы в первой декаде мая (16% против 9%).

Время проведения: 10—20 апреля 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Поволжья рассказали, на каких условиях могли бы занять места трудовых мигрантов
20 апреля 2023, 11:50
Жители Поволжья рассказали, на каких условиях могли бы занять места трудовых мигрантов
По данным опроса, только 29% респондентов округа готовы занять места уехавших трудовых мигрантов. Общество
280
Заядлые курильщики в Самаре стали курить больше
20 апреля 2023, 09:25
Заядлые курильщики в Самаре стали курить больше
В курении сигарет признаются 26% самарцев. Общество
332
Россияне поддержали продление майских праздников за счет новогодних каникул
19 апреля 2023, 12:59
Россияне поддержали продление майских праздников за счет новогодних каникул
Напротив, в пользу длинных зимних каникул высказались 28,6%. В стране
406
В центре внимания
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
20 апреля 2023  14:05
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
576
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
20 апреля 2023  12:33
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
309
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
20 апреля 2023  11:58
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
288
Стало известно первое весеннее расписание «Валдай 45-Р» в Самаре
20 апреля 2023  11:41
Стало известно первое весеннее расписание «Валдай 45-Р» в Самаре
378
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления
19 апреля 2023  19:54
Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
1450
Весь список