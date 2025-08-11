Я нашел ошибку
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Усиление дождей и похолодание ждет Русскую равнину

11 августа 2025 09:54
Усиление дождей и похолодание ждет Русскую равнину

В подельник, 11 августа, на европейскую часть страны будет прорываться новый атлантический циклон. Об этом заявил на канале "Россия 24" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, пишет Смотрим.

По его словам, поля дождевой облачности основательно сократят приток солнечного тепла.

"Поэтому дневная температура в средней полосе Русской равнины не превысит плюс 18-23 градусов", – сказал Тишковец.

Впрочем, похолодание не будет затяжным. Обстановка в атмосфере начнет меняться во второй половине рабочей недели, когда очаг высокого давления оттеснит ядро атлантического циклона в Зауралье. В такой ситуации массивы дождевой облачности продолжат клубиться лишь над восточной частью Русской равнины, а вот на западе тучи станут рассеиваться, и уже ничто не помешает солнцу хорошо прогревать воздух.

В том числе достаточно быстро изменится погода в обеих столицах.

"В Санкт-Петербурге в понедельник-вторник пройдут грозовые дожди, и в полуденные часы столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 21 градус. Но со среды вероятность осадков сократится до минимума, и температура станет быстро повышаться – к пятнице до плюс 25 градусов, это почти на 4 градуса теплее обычного", – сообщил Тишковец.

В Москве в начале рабочей недели дождевые тучи ограничат дневной прогрев – плюс 19-20 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы.

"Однако затем благодаря очагу высокого давления ливни приобретут кратковременный характер", – отметил Тишковец.

Он подчеркнул, что в результате температурный режим в Москве вернется в рамки климата – после полудня будет уже плюс 21-23 градуса.

