Урну с прахом народного артиста РФ Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

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Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве после полудня, церемония прошла в кругу близких, передает корреспондент РИА Новости.

Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Театре Сатиры. После этого его тело кремировали.

В театре ранее сообщили, что семья выразила желание, чтобы церемония прошла только в кругу родственников и служащих театра.

Урну с прахом захоронили на центральной аллее. Рядом расположены могилы артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова и Михаила Жванецкого.

На похороны пришли родственники и друзья артиста.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.