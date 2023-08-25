Управляющий ОСФР по Самарской области Елена Кривошеева рассказала о путях распоряжения материнским капиталом в прямом эфире из ЦУР

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24 августа в Центре управления регионом состоялся прямой эфир с управляющим Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области Еленой Кривошеевой. Главной темой для обсуждения стал материнский капитал - особое внимание уделили способам распоряжения его средствами.

«Самым востребованным направлением расходования средств материнского капитала в Самарской области является улучшение жилищных условий - из общего числа семей, которые полностью или частично потратили средства материнского капитала, 183 830 семей направили средства именно на это», - констатировала она.

Кроме того, был поднят вопрос о размере материнского капитала: каков он на данный момент и когда индексируется.

«Размер материнского капитала был увеличен с 1 февраля 2023 года. Для семей Самарской области, в которых первый ребенок рожден с 2020 года и позже, материнский капитал составляет 586 946 руб. 72 коп. Такая же сумма полагается семьям с двумя и более детьми, рожденными до 2020 года, либо на третьего, четвертого и последующих детей, если ранее не возникло право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 188 681 руб. 53 коп. и составляет 775 628 руб. 25 коп.», - поделилась Елена Кривошеева.

Так как в преддверии нового учебного года вопрос о направлении средств материнского капитала на образование детей обрёл особую актуальность, Елена Кривошеева рассказала на какие именно услуги можно направить материнский капитал.

«Платные образовательные услуги по образовательным программам в организации либо у индивидуального предпринимателя; содержание ребенка и (или) присмотра и ухода за ребенком в организации либо у индивидуального предпринимателя; пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения. Таким образом, за счет материнского капитала можно оплатить услуги любого образовательного учреждения - будь то детский сад, школа или вуз. Но при условии, что учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность.» - заключила она.

По завершению эфира Елена Кривошеева напомнила, что за подробной консультацией по вопросам пенсионного и социального обеспечения жители могут обратиться в единый контакт-центр СФР 8 (800) 100-00-01.

Запись трансляции можно посмотреть здесь - https://vk.com/tsur63?w=wall-201814802_37629.