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Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию по вопросам недвижимости

10 июня 2021 09:27
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Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию по вопросам недвижимости

Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию, в ходе которой заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Сергеевич Минин ответит на вопросы граждан и юридических лиц о безопасности владения, продажи и покупки недвижимого имущества. 

  • - Какую информацию нужно получить перед покупкой недвижимости?
  • - Какие электронные сервисы помогут проверить юридическую чистоту сделки?
  • - Как проверить документы, представленные продавцом?
  • - Что предпринять, чтобы недвижимость не продали без ведома собственника?
  • - Зачем нужно убедиться в наличии согласия супруга на продажу недвижимости?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить по телефону (846) 33-22-555, а также в прямом эфире в Инстраграм https://www.instagram.com/olganikitina_v/. Смотрите прямой эфир, пишите, звоните и задавайте вопросы 11 июня в 15.00.

 

Теги: недвижимость прямая линия росреестр

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