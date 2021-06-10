Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию по вопросам недвижимости

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Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию, в ходе которой заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Сергеевич Минин ответит на вопросы граждан и юридических лиц о безопасности владения, продажи и покупки недвижимого имущества.

- Какую информацию нужно получить перед покупкой недвижимости?

- Какие электронные сервисы помогут проверить юридическую чистоту сделки?

- Как проверить документы, представленные продавцом?

- Что предпринять, чтобы недвижимость не продали без ведома собственника?

- Зачем нужно убедиться в наличии согласия супруга на продажу недвижимости?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить по телефону (846) 33-22-555, а также в прямом эфире в Инстраграм https://www.instagram.com/olganikitina_v/. Смотрите прямой эфир, пишите, звоните и задавайте вопросы 11 июня в 15.00.