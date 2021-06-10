Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию по вопросам недвижимости

Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию, в ходе которой заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Сергеевич Минин ответит на вопросы граждан и юридических лиц о безопасности владения, продажи и покупки недвижимого имущества.
Ответы на эти и другие вопросы можно получить по телефону (846) 33-22-555, а также в прямом эфире в Инстраграм https://www.instagram.com/olganikitina_v/. Смотрите прямой эфир, пишите, звоните и задавайте вопросы 11 июня в 15.00.