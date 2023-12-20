Управление федеральной почтовой связи Самарской области возглавил Андрей Попов

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Андрей Попов возглавил Управление федеральной почтовой связи Самарской области. Он будет отвечать за работу филиалов Почты России, входящих в макрорегион Волга. Ранее Андрей Попов занимал должность директора макрорегиона Центр Почты России.

Андрей Константинович родился в 1974 г. в Москве, окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Экономика и управление научными исследованиями и проектами». До прихода на Почту в 2018 г. работал в различных коммерческих структурах.

Приоритетными задачами нового руководителя станут построение эффективной работы почтовых отделений Самарской области и макрорегиона Волга, повышение доступности почтовых услуг в отдалённых населённых пунктах и сельской местности, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг.

Александр Вакуленко, который с 2017 г. возглавлял макрорегион Волга Почты России, перешёл на должность директора макрорегиона Северо-Запад.