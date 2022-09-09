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УПЧ в Самарской области и главный судебный пристав Самарской области провели совместный прием граждан

9 сентября 2022 10:26
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УПЧ в Самарской области и главный судебный пристав Самарской области провели совместный прием граждан

Областной совместный личный приём граждан провели Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, главный судебный пристав Самарской области Закир Муратов, общественные помощники Уполномоченного по правам человека в Самарской области и судебные приставы-исполнители в муниципальных образованиях Самарской области.

Перед началом приема Уполномоченным по правам человека в Самарской области и главным судебным приставом Самарской области перезаключено Соглашение о взаимодействии.

В результате личного совместного приёма Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона были приняты граждане по вопросам взыскания и выплаты алиментов, обжалованию действий и бездействия органов принудительного исполнения, длительности исполнения судебных решений, розыска должников и принадлежащего им имущества, на которое могло бы быть обращено взыскание, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

​- К сожалению, проблема уклонения от уплаты алиментов носит системный характер. Мама двоих несовершеннолетних детей попросила оказать содействие во взыскании долга по алиментам, которые с 2016 года выплачиваются небольшими суммами и на сегодняшний день долг составляет почти 400 тысяч рублей. Наложен арест на автомобиль должника и ограничено право управления, но, со слов заявителя, бывший супруг продолжает ездить на автомобиле. Назначено и административное наказание в виде общественных работ, которое до сих пор оно не исполнено. И таких ситуаций много. Каждый обратившийся получает разъяснения и необходимое содействие в решении своего вопроса, – отметила Ольга Гальцова.

Всего в ходе данного Областного совместного личного приёма были приняты и выслушаны посредством телефонной конференцсвязи заявители и их представители во всех городских округах и районах Самарской области, в том числе 8 – в областном центре. Все поступившие обращения взяты на контроль главным судебным приставом Самарской области и Уполномоченным по правам человека в Самарской области, часть вопросов из обращений были разрешены сразу же в ходе личного приёма, даны распоряжения о совершении действий в интересах как обратившихся взыскателей, так и должников по исполнительным производствам.

В ходе обсуждения результатов состоявшегося Областного совместного личного приёма граждан, в соответствии с подписанным Ольгой Гальцовой и Закиром Муратовым соглашением о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Самарской области и ГУФССП России по Самарской области достигнута договорённость о продолжении практики проведения подобных приёмов по вопросам исполнения судебных решений не реже одного раза в полугодие.

 

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