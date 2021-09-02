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УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области

2 сентября 2021 13:14
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УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области

Вниманию жителей городского округа Чапаевск и Кошкинского района Самарской области

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова совместно с сотрудниками аппарата проведет прием граждан: 

7 сентября - жителей городского округа Чапаевск, 

8 сентября – жителей муниципального района Кошкинский. 

Предварительная запись по телефону: 8 (846) 337-29-03

Вопросы, с которыми обращаются граждане, будут заранее проработаны, чтобы в день приема люди смогли получить ответы. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи в присутствии представителей органов власти, в компетенции которых находится решение спорных ситуаций в реализации прав жителей Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Гальцова прием граждан УПЧ

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