УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области

127

Вниманию жителей городского округа Чапаевск и Кошкинского района Самарской области

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова совместно с сотрудниками аппарата проведет прием граждан:

7 сентября - жителей городского округа Чапаевск,

8 сентября – жителей муниципального района Кошкинский.

Предварительная запись по телефону: 8 (846) 337-29-03

Вопросы, с которыми обращаются граждане, будут заранее проработаны, чтобы в день приема люди смогли получить ответы. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи в присутствии представителей органов власти, в компетенции которых находится решение спорных ситуаций в реализации прав жителей Самарской области