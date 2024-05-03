С 9 по 11 мая 2024 в Самарской области пройдут ежегодные соревнования "Тур по Краю"

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В Самарской области на территории Безенчукского, Приволжского и Хворостянского районов пройдет многодневная спортивно-туристская велогонка и автомобильная экспедиция на время в рамках ежегодных соревнований "Тур по краю".

Соревнования ежегодно привлекают десятки любителей спорта и туризма - тех, кто желает проверить свою физическую и туристскую подготовку, а также навыки командной работы.

Маршрут соревнований проходит по культурным и историческим достопримечательностям Самарской области, а так как соревнования проводятся в преддверии Дня Победы, участники обязательно посещают и памятники, посвященные Великой Отечественной войне.