В настоящее время на территории 3 районов Самарской области подтоплено 14 жилых домов

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За прошедшие сутки на 3 мая дома не подтопило, освободились от воды 14 домов. Также подтоплены 39 приусадебных участка, освободились от воды 13 участков.

Подтопленных низководных мостов, объектов экономики и участков дорог нет.

В н.п. Формальный Кинельского района – 2 жилых дома, 2 приусадебных участка, в н.п. Преображенка – 4 приусадебных участка.

В н.п. Подлесный Волжского района – 12 жилых домов и 20 приусадебных участков;

В г.о. Кинель – 13 приусадебных участков, из них в СНТ «Учхоз-СХИ-Пойма» – 8 приусадебных участков, в СНТ «Советы» – 2 приусадебных участка в г.о. Кинель (мкр. «Лебедь») 3 приусадебных участка.

С начала года на территории Самарской области оказались затопленными 1090 жилых домов, 21 дачный дом, 3 300 приусадебных участков, 8 низководных мостов и один участок автомобильной дороги. Было эвакуировано 1104 человека, в том числе 215 детей. В ПВР размещались 127 человек, в том числе 30 детей.