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УАЗ поднял цены на весь модельный ряд

3 мая 2024 16:41
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УАЗ поднял цены на весь модельный ряд

В начале мая 2024 года Ульяновский автозавод повысил рекомендованные розничные цены на все свои модели. Удорожание составило от 35 тыс. 60 тыс. рублей (2–3,6%), сообщает «Цена Авто» (проект аналитического агентства «Автостат»).

Автомобили УАЗ «Хантер» и семейства «СГР» («буханка») подорожали на 35 тыс. рублей (плюс 2,1–2,5%). Модели УАЗ «Патриот» и «Пикап» стали дороже на 50 тыс. рублей (плюс 2,6–3,1%). Автомобили семейства УАЗ «Профи» прибавили в цене 60 тыс. рублей (плюс 2,9–3,6%).

В начале апреля аналитики обратили внимание, что УАЗ поднял цены на ряд коммерческих моделей. К примеру, микроавтобус «буханка» с восемью пассажирскими местами стал дороже на 15 тыс. рублей (+1%), а фургон УАЗ «Профи» (для перевозки хлеба) прибавил в цене 5 тыс. рублей (+0,3%).

В первой половине апреля цены на новые автомобили в России изменили восемь марок, а во второй половине месяца — две, пишут "Известия".

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