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До ноября 2021 года в 37 муниципальных образованиях Самарской области в рамках празднования 170-летия Самарской губернии продлится уникальный общественно-просветительский проект, посвященный основным вехам в истории становления Самарского региона. Имея в основе смысловую концепцию «От позавчера до послезавтра», проект затрагивает как исторические аспекты зарождения и становления родного края, так и активно вовлекает участников в социально-экономические реалии наших дней.

Уникальность проекта «Живая история Самарской губернии» в том, что мероприятия выходят за рамки выставочной экспозиции и продолжаются в дискуссиях, форсайт-сессиях и встречах с известными общественными деятелями, представителями науки и техники, культуры и искусства. Одним из участников форсайт-сессий «Ресурсная среда для каждого» станет Самарская областная универсальная научная библиотека. Представители областной научной библиотеки отправятся в Борский, Челно-Вершинский, Приволжский и Елховский муниципальные районы.

Во время проведения сессий областная библиотека продемонстрирует возможности мобильного информационно-библиотечного комплекса (Библиобуса). Желающие смогут взять новую художественную литературу для чтения, воспользоваться интернетом, отсканировать документы. Кроме того, сотрудники библиотеки проведут презентацию электронных ресурсов Самарской областной универсальной научной библиотеки. Расскажут о возможности получения доступа из дома к удаленным библиотечным ресурсам, а именно: к электронным подборкам библиотеки, размещенным на сайте ГБУК «СОУНБ», к популярному ресурсу «ЛитРес», к «БиблиоРоссике», к «Периодике online» и другим информационным ресурсам.

Также на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки будет работать книжная выставка «Россия начинается здесь: история Самарского края в судьбах и лицах», которая представляет книги по истории Самарской губернии, начиная с первых десятилетий ее существования и заканчивая современными событиями.

Викторина «Я и мои знания о родном крае», акция буккроссинга «Книжное продвижение в Самарской области» и краеведческая лекция на тему «Самарская губерния: Люди. События. Символы» также пройдут в рамках проекта «Живая история Самарской губернии» при поддержке Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Сотрудники краеведческого отдела СОУНБ расскажут о наиболее важных событиях из истории края, произошедших с начала образования губернии в 1851 году и до настоящего времени. Эти события значимы не только для нашего региона, но и для всей страны, а некоторые даже вошли в мировую историю: первое в России губернское земское собрание; кумысолечебница Н.В. Постникова – первая в мире с применением научной методики лечения; первая на территории современной России пастеровская станция; создание Самарского знамени, ставшего священной реликвией болгарского народа; строительство Александровского железнодорожного моста через Волгу, который на момент постройки был самым большим в Европе, а на данный момент остается одним из крупнейших; Комуч и провозглашение Российской демократической федеративной республики; Куйбышев как запасная столица страны в годы Великой Отечественной войны; строительство Жигулевской ГЭС, которое стало крупнейшей стройкой СССР; Куйбышев (Самара) как космическая столица; строительство АвтоВАЗа – одного из крупнейших производителей легковых автомобилей в России и Восточной Европе; проведение в Самаре Чемпионата мира по футболу. Лекция сопровождается презентацией электронных информационных ресурсов и редких краеведческих изданий о Самарском крае из фондов ГБУК «СОУНБ». По итогам лекции будет проведена экспресс-викторина «Губерния в вопросах и ответах», в которой будут предложены 5 вопросов по выше обозначенным темам.

Выездная работа Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках проекта «Живая история Самарской губернии» состоится в июле по следующему графику:

— 14 июля – Челно-Вершинский район,

— 26 июля – Приволжский район,

— 30 июля – Елховский район.